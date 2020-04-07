Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Aydın’da çeyrek asırdan bu yana öğretmenlik yapıp eğitim sektöründe hizmet veren Engin Polat, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle yaşananların bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardığını belirterek, bir eğitimci olarak meslek liselilerden ve meslek öğretmenlerinden özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Korona virüsün ardından, hayati önem taşıyan ancak bugüne kadar yeterince fark edilmeyen birçok ürünün meslek liselerinde üretilmeye başlandığını hatırlatan Polat “Bu çocuklarımıza artık ezber yaptırıp akademik zulüm uygulamaktan vaz geçilmeli” dedi.

Türkiye genelindeki pek çok ilde hizmet veren özel bir eğitim kurumunun sahiplerinden olan Engin Polat, ‘Meslek ve Teknik Liseler’ başlığı ile yaptığı paylaşımında adeta eğitimci meslektaşlarına da isyan etti.

Polat meslek liselilere ve meslek öğretmenlerine hitaben yaptığı paylaşımında “Değerinizi 25 yıldır bilmiyoruz daha da kötüsü sizi ötekileştirmeyi başardık. Ülkenin can damarı olmanız gerekirken en zayıf en yeteneksizler ordusu ilan ettik. Matematik ve Fen Bilimlerini uygulamalı öğreneceğinize sizi sınavlara hazırlayıp ezber yaptırıp akademik zulümler çektirdik. Teknik personel olarak istihdam etmek yerine asgari ücretli vasıfsız işçi muamelesi yaptık. Sağlık Meslek Liselerine her türlü zulmü yaptık, bakıcı statüsü verdik. Meslek Öğretmenlerini anlayamadık ‘susun’ dedik ve mezunlarına KPSS’ye sokarak kadro acısı çektirdik. Özetle sizi ülkemize hizmet için sadece bu virüs ve karantina günlerinde hatırladık. Özür diliyoruz sizden Sağlık, mesleki teknik ve tüm sanat okulları. Biz evde siz hastanelerde, maske ve solunum cihazı üretiminde. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

