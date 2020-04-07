YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

AYDIN HABERLERİ  | 07.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Aydın’da çeyrek asırdan bu yana öğretmenlik yapıp eğitim sektöründe hizmet veren Engin Polat, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle yaşananların bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardığını belirterek, bir eğitimci olarak meslek liselilerden ve meslek öğretmenlerinden özür dilenmesi gerektiğini belirtti.Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Korona virüsün ardından, hayati önem taşıyan ancak bugüne kadar yeterince fark edilmeyen birçok ürünün meslek liselerinde üretilmeye başlandığını hatırlatan Polat “Bu çocuklarımıza artık ezber yaptırıp akademik zulüm uygulamaktan vaz geçilmeli” dedi.Türkiye genelindeki pek çok ilde hizmet veren özel bir eğitim kurumunun sahiplerinden olan Engin Polat, ‘Meslek ve Teknik Liseler’ başlığı ile yaptığı paylaşımında adeta eğitimci meslektaşlarına da isyan etti.Polat meslek liselilere ve meslek öğretmenlerine hitaben yaptığı paylaşımında “Değerinizi 25 yıldır bilmiyoruz daha da kötüsü sizi ötekileştirmeyi başardık.

Aydın’da çeyrek asırdan bu yana öğretmenlik yapıp eğitim sektöründe hizmet veren Engin Polat, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle yaşananların bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardığını belirterek, bir eğitimci olarak meslek liselilerden ve meslek öğretmenlerinden özür dilenmesi gerektiğini belirtti.
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Korona virüsün ardından, hayati önem taşıyan ancak bugüne kadar yeterince fark edilmeyen birçok ürünün meslek liselerinde üretilmeye başlandığını hatırlatan Polat “Bu çocuklarımıza artık ezber yaptırıp akademik zulüm uygulamaktan vaz geçilmeli” dedi.
Türkiye genelindeki pek çok ilde hizmet veren özel bir eğitim kurumunun sahiplerinden olan Engin Polat, ‘Meslek ve Teknik Liseler’ başlığı ile yaptığı paylaşımında adeta eğitimci meslektaşlarına da isyan etti.
Polat meslek liselilere ve meslek öğretmenlerine hitaben yaptığı paylaşımında “Değerinizi 25 yıldır bilmiyoruz daha da kötüsü sizi ötekileştirmeyi başardık. Ülkenin can damarı olmanız gerekirken en zayıf en yeteneksizler ordusu ilan ettik. Matematik ve Fen Bilimlerini uygulamalı öğreneceğinize sizi sınavlara hazırlayıp ezber yaptırıp akademik zulümler çektirdik. Teknik personel olarak istihdam etmek yerine asgari ücretli vasıfsız işçi muamelesi yaptık. Sağlık Meslek Liselerine her türlü zulmü yaptık, bakıcı statüsü verdik. Meslek Öğretmenlerini anlayamadık ‘susun’ dedik ve mezunlarına KPSS’ye sokarak kadro acısı çektirdik. Özetle sizi ülkemize hizmet için sadece bu virüs ve karantina günlerinde hatırladık. Özür diliyoruz sizden Sağlık, mesleki teknik ve tüm sanat okulları. Biz evde siz hastanelerde, maske ve solunum cihazı üretiminde. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Aydın Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
13:16
İkindi
16:52
Akşam
19:44
Yatsı
21:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Atasoy Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Nazilli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Nazilli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.