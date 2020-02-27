Çeyrek asırlık Süper Lig özlemi bulunan Adana Demirspor "kritik virajda"

İBRAHİM ERİKAN - TFF 1. Lig'de yakaladığı çıkışla 25 yıllık Süper Lig özlemini dindirmeye bir adım daha yaklaşan Adana Demirspor, önündeki kritik maç haftalarını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Adana'nın köklü kulüplerinden mavi-lacivertli ekip, aldığı sonuçlar ve topladığı puanlarla zirve mücadelesi veren takımlar arasına girdi.

Özellikle ara transfer döneminde takıma dahil edilen Süper Lig tecrübeli isimlerle yoluna devam eden Akdeniz ekibi, son 9 haftada 7 galibiyet bir de beraberlikle 22 puan topladı.

- Hatayspor'la kritik randevu

Sezonu ilk iki sırada tamamlayanın direkt Süper Lig'e yükseldiği ligde 40 puana ulaşan ve lider Hatayspor ile arasındaki farkı 8'e indiren mavi-lacivertli takım, cumartesi günü Hatay ekibiyle yapacağı kritik maça hazırlanıyor.

Hatayspor'u mağlup etmesi durumunda aralarındaki puan farkını 5'e indirecek Adana Demirspor, en son 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden çıkma hedefi doğrultusunda önemli bir virajı dönecek.

Adana Demirspor, geçen sezon (2018-2019) play-off yarı finalinde ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Hatayspor karşısında, ikinci maçta 90+7. dakikada kalesinde gördüğü golle final şansını kaybetmişti.