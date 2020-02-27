YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çeyrek asırlık Süper Lig özlemi bulunan Adana Demirspor "kritik virajda"

Çeyrek asırlık Süper Lig özlemi bulunan Adana Demirspor "kritik virajda"

ADANA HABERLERİ  | 27.02.2020 11:59 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de son 9 haftada 22 puan toplayarak üst sıralara çıkan mavi-lacivertliler, en son 1994-1995'te mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden yükselmeyi hedeflediği sezonda, kritik maçlar oynayacağı döneme girdi - Cumartesi günü ligin lideri Hatayspor, 26. haftada da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Adana Demirspor, üst sıraları yakından ilgilendiren zorlu maçlarda toplayacağı puanlarla 25 yıllık özlemini dindirmek istiyor

İBRAHİM ERİKAN - TFF 1. Lig'de yakaladığı çıkışla 25 yıllık Süper Lig özlemini dindirmeye bir adım daha yaklaşan Adana Demirspor, önündeki kritik maç haftalarını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Adana'nın köklü kulüplerinden mavi-lacivertli ekip, aldığı sonuçlar ve topladığı puanlarla zirve mücadelesi veren takımlar arasına girdi.

Özellikle ara transfer döneminde takıma dahil edilen Süper Lig tecrübeli isimlerle yoluna devam eden Akdeniz ekibi, son 9 haftada 7 galibiyet bir de beraberlikle 22 puan topladı.

- Hatayspor'la kritik randevu

Sezonu ilk iki sırada tamamlayanın direkt Süper Lig'e yükseldiği ligde 40 puana ulaşan ve lider Hatayspor ile arasındaki farkı 8'e indiren mavi-lacivertli takım, cumartesi günü Hatay ekibiyle yapacağı kritik maça hazırlanıyor.

Hatayspor'u mağlup etmesi durumunda aralarındaki puan farkını 5'e indirecek Adana Demirspor, en son 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden çıkma hedefi doğrultusunda önemli bir virajı dönecek.

Adana Demirspor, geçen sezon (2018-2019) play-off yarı finalinde ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Hatayspor karşısında, ikinci maçta 90+7. dakikada kalesinde gördüğü golle final şansını kaybetmişti.

Mavi-lacivertliler, ligde 26. haftada da 37 puanlı Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

- Ligin en golcü takımı

Adana Demirspor, bu sezon şu ana kadar TFF 1. Lig'in en çok gol atan takımı olmayı başardı.

Ligde 24 haftada 46 kez rakip fileleri havalandıran Akdeniz ekibi, en golcü takım durumunda bulunuyor.

Sezon başından bu yana kalesinde 28 gol gören Adana Demirspor, aynı zamanda ligde averajı en iyi olan takım.

- Tütüneker yönetiminde 35 puan

Sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran Adana Demirspor'da, göreve Uğur Tütüneker getirildi.

Tütüneker yönetimindeki 21 haftalık periyotta, 10 galibiyet ve 5 beraberlikle 35 puan toplayan Adana ekibi, bu süreçte 6 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Adana Adana Demirspor Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Adana Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:07
Öğle
12:57
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Bal Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.