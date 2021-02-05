YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Çeyrek asırlık yol sorunu çözülüyor

Çeyrek asırlık yol sorunu çözülüyor

05.02.2021 17:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında, bir mahallede 25 yıldır çözüme kavuşturulmayı bekleyen yol sorunu ortadan kaldırılıyor.Alt ve üst yapı çalışmalarını kent genelinde sürdüren Altınordu Belediyesi, yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan Bahariye Mahallesi’nde vatandaşların karşısına yıllardır problem olarak çıkan ve 25 yıldır çözüme kavuşturulmayı bekleyen yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında, bir mahallede 25 yıldır çözüme kavuşturulmayı bekleyen yol sorunu ortadan kaldırılıyor.
Alt ve üst yapı çalışmalarını kent genelinde sürdüren Altınordu Belediyesi, yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan Bahariye Mahallesi’nde vatandaşların karşısına yıllardır problem olarak çıkan ve 25 yıldır çözüme kavuşturulmayı bekleyen yol sorununu çözüme kavuşturdu. Yapılan çalışma, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.
Altınordu ilçesine bağlı 92 mahallenin eksiklerinin tespit edilmesi ve önceliğe göre aksaklıkların ortadan kaldırılması için çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydeden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Bahariye Mahallesi’ne yapım çalışmalarına başlanan 150 metre uzunluğundaki yolun bir kısmının tamamlandığını kaydetti. Başkan Tören, “Mahallelinin talebi üzerine çalışmalara başlayan ekiplerimiz, kısa sürede 5 metre genişliğinde 150 metre uzunluğundaki yolun 65 metrelik kısmını tamamladı. Yolun tamamını ise önümüzdeki günlerde tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle uzun yıllar yol hasreti çeken Bahariye Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.
Öte yandan mahalle muhtarı ve mahalleliler, çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

Ordu Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:47
İkindi
15:31
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Ordu Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Arda Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi
Altinordu
Koçyiğit Eczanesi
Altinordu
Sena Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Ulvi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Akgül Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Zeynep Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Çerkezler Tepesi turizme kazandırılıyor

Çerkezler Tepesi turizme kazandırılıyor

Ordu’da çocuklar kayak sporuyla tanışacak

Ordu’da çocuklar kayak sporuyla tanışacak

Ordu’da çocuklar kayak sporuyla tanışacak

Ordu’da çocuklar kayak sporuyla tanışacak

Topçam Barajı yelken ve kanolarla renklendi

Topçam Barajı yelken ve kanolarla renklendi

Topçam Barajı yelken ve kanolarla renklendi

Topçam Barajı yelken ve kanolarla renklendi

Ordu’da seracılığın ekonomiye katkısı 30 milyon lira

Ordu’da seracılığın ekonomiye katkısı 30 milyon lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.