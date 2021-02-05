Çeyrek asırlık yol sorunu çözülüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında, bir mahallede 25 yıldır çözüme kavuşturulmayı bekleyen yol sorunu ortadan kaldırılıyor.

Alt ve üst yapı çalışmalarını kent genelinde sürdüren Altınordu Belediyesi, yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan Bahariye Mahallesi’nde vatandaşların karşısına yıllardır problem olarak çıkan ve 25 yıldır çözüme kavuşturulmayı bekleyen yol sorununu çözüme kavuşturdu. Yapılan çalışma, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Altınordu ilçesine bağlı 92 mahallenin eksiklerinin tespit edilmesi ve önceliğe göre aksaklıkların ortadan kaldırılması için çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydeden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Bahariye Mahallesi’ne yapım çalışmalarına başlanan 150 metre uzunluğundaki yolun bir kısmının tamamlandığını kaydetti. Başkan Tören, “Mahallelinin talebi üzerine çalışmalara başlayan ekiplerimiz, kısa sürede 5 metre genişliğinde 150 metre uzunluğundaki yolun 65 metrelik kısmını tamamladı. Yolun tamamını ise önümüzdeki günlerde tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle uzun yıllar yol hasreti çeken Bahariye Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.

Öte yandan mahalle muhtarı ve mahalleliler, çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

