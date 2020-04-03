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Ceza infaz kurumlarında tedbirler artırıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 03.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

Oltu Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanı içerisinde bulunan Oltu T Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Narman Açık Ceza İnfaz Kurumlarında COVİD-19 salgını ile ilgili tedbirler artırıldı.Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır tarafından yapılan açıklamada dünya genelinde etkisini sürdüren COVİD-19 virüsünün bulaşmasını önlemek için Oltu ve Narman Ceza İnfaz Kurumlarında alınan tedbirler ele alındı.Başsavcı Bayındır açıklamasında şunlara değindi;“Çin Halk Cumhuriyeti’ nin Vuhan Kentinde 2019 yılı Aralık ayı sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan COVİD-19 salgını sonucunda pek çok insan hayatını kaybetmiş, alınan tüm tedbirlere rağmen salgınının yayılmasının önüne geçilememiştir.Oltu Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanı içerisinde bulunan Oltu T Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Narman Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Türkiye Bilimsel Danışma Kurulunun ceza infaz kurumlarına yönelik alınması gereken tedbirler kapsamında ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce verilen talimatlar doğrultusunda Kurumlarımızda barındırılan hükümlü tutuklulara, zor şartlarda görev yapan personele ve ailelerine COVİD-19 virüs bulaşmasının önlemek amacıyla;Ülkemizde ilk vakanın bildirilmesi ile birlikte kurumlarımızda hükümlü-tutuklu odaları, ziyaret yerleri, işyurdu ve hobi atölyeleri, muayene odaları, eğitim sınıfları, sevk araçları, personelin bulunduğu kısımlar ile lojmanlar ve kurumda bulunan diğer tüm bölümlerin hijyen açısından genel bir temizliği yapılarak, hijyen temizliğinden sonra havalandırılarak dezenfektan ilaçlaması yapılmış, haftalık olarak dezenfektan işlemleri tekrarlanmaktadır.Hükümlü ve tutuklulara günlük olarak kişisel temizlikleri ile odalarının hijyenini sağlamaları için başta çamaşır suyu ve sıvı el sabunu olmak üzere temizlik ürünleri verilmekte olup ayrıca kurumlarımızda bulunan kantinlerden istenilen miktarda temizlik ürünlerini hükümlü ve tutuklular tedarik edebilmektedir.Gerek personelin kendi arasında, gerekse personelin hükümlü-tutuklularla bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda sosyal mesafe kuralına uyularak, personele maske ve eldiven takılarak teması ve iletişimi sağlanmaktadır.Kurumlarımıza ilk gelen kişilerin hastanece düzenlenen “COVİD-19 semptomları bulunmadığı” dair rapor ile son 14 günde yurtdışından ülkemize girişi olmadığına dair yazı alınarak kuruma kabulü yapılmakta olup ayrıca ateşi ölçülerek 14 gün diğer hükümlü ve tutuklularla temasının olmadığı ayrı bir odada izole edilmektedir.Yine nöbet tutacak personel 15 gün dışarıyla ve aileleriyle temas etmeden izole edildikten sonra kuruma alınarak tedbir en üst seviyede tutulmaktadır.Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı görev alanı içerisinde bulunan ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü- tutuklulara, personele ve ailelerine COVİD-19 salgının bulaşmaması için tüm tedbirler Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınmış olup, kurumlarımızda herhangi bir vaka bulunmamaktadır.

Oltu Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanı içerisinde bulunan Oltu T Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Narman Açık Ceza İnfaz Kurumlarında COVİD-19 salgını ile ilgili tedbirler artırıldı.
Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır tarafından yapılan açıklamada dünya genelinde etkisini sürdüren COVİD-19 virüsünün bulaşmasını önlemek için Oltu ve Narman Ceza İnfaz Kurumlarında alınan tedbirler ele alındı.
Başsavcı Bayındır açıklamasında şunlara değindi;
“Çin Halk Cumhuriyeti’ nin Vuhan Kentinde 2019 yılı Aralık ayı sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan COVİD-19 salgını sonucunda pek çok insan hayatını kaybetmiş, alınan tüm tedbirlere rağmen salgınının yayılmasının önüne geçilememiştir.
Oltu Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanı içerisinde bulunan Oltu T Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Narman Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Türkiye Bilimsel Danışma Kurulunun ceza infaz kurumlarına yönelik alınması gereken tedbirler kapsamında ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce verilen talimatlar doğrultusunda Kurumlarımızda barındırılan hükümlü tutuklulara, zor şartlarda görev yapan personele ve ailelerine COVİD-19 virüs bulaşmasının önlemek amacıyla;
Ülkemizde ilk vakanın bildirilmesi ile birlikte kurumlarımızda hükümlü-tutuklu odaları, ziyaret yerleri, işyurdu ve hobi atölyeleri, muayene odaları, eğitim sınıfları, sevk araçları, personelin bulunduğu kısımlar ile lojmanlar ve kurumda bulunan diğer tüm bölümlerin hijyen açısından genel bir temizliği yapılarak, hijyen temizliğinden sonra havalandırılarak dezenfektan ilaçlaması yapılmış, haftalık olarak dezenfektan işlemleri tekrarlanmaktadır.
Hükümlü ve tutuklulara günlük olarak kişisel temizlikleri ile odalarının hijyenini sağlamaları için başta çamaşır suyu ve sıvı el sabunu olmak üzere temizlik ürünleri verilmekte olup ayrıca kurumlarımızda bulunan kantinlerden istenilen miktarda temizlik ürünlerini hükümlü ve tutuklular tedarik edebilmektedir.
Gerek personelin kendi arasında, gerekse personelin hükümlü-tutuklularla bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda sosyal mesafe kuralına uyularak, personele maske ve eldiven takılarak teması ve iletişimi sağlanmaktadır.
Kurumlarımıza ilk gelen kişilerin hastanece düzenlenen “COVİD-19 semptomları bulunmadığı” dair rapor ile son 14 günde yurtdışından ülkemize girişi olmadığına dair yazı alınarak kuruma kabulü yapılmakta olup ayrıca ateşi ölçülerek 14 gün diğer hükümlü ve tutuklularla temasının olmadığı ayrı bir odada izole edilmektedir.
Yine nöbet tutacak personel 15 gün dışarıyla ve aileleriyle temas etmeden izole edildikten sonra kuruma alınarak tedbir en üst seviyede tutulmaktadır.
Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı görev alanı içerisinde bulunan ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü- tutuklulara, personele ve ailelerine COVİD-19 salgının bulaşmaması için tüm tedbirler Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınmış olup, kurumlarımızda herhangi bir vaka bulunmamaktadır. Hükümlü ve tutuklu ailelerinin bu konuda rahat olmaları, tüm personelin bu bulaşın önlenmesi için gerekli çabayı gösterdiği kamuoyuna duyurulur.”

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