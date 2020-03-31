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Ceza kesilen 76 yaşındaki şahıs, şehirler arası seyahat belgesi aldıktan sonra istediği yere gidebilecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.03.2020 14:47 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul’da yapılan denetimlerde polis, 76 yaşındaki bir adamın aracını durdurmuş ve kendisine ceza keserek yola devam edemeyeceğini belirtmişti.

Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul’da yapılan denetimlerde polis, 76 yaşındaki bir adamın aracını durdurmuş ve kendisine ceza keserek yola devam edemeyeceğini belirtmişti. 65 yaş üstünde olduğu için sokağa çıkamayan ve şehirler arası yolculuk yapamayan adam, valilik veya kaymakamlıkça oluşturulan vefa iletişim merkezi tarafından uygun görülmesi durumunda çıkacak seyahat belgesi ile yolculuğunu yapabilecek.
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde polis tarafından yapılan denetimlerde otomobille yolculuk yapan yaşlı bir çift durdurulmuştu. Sürücünün yaşının 76, yanındaki eşinin yaşının ise 71 olduğunu tespit eden polis, seyahat belgesi olmadığından ve yaşlarının 65’in üzerinde olmasında dolayı karı kocaya ceza kesmişti. Yaşlı adam ise, “Parkta oturmuyorum, sokağa çıkmıyorum. Ben şehirler arası evime gidiyorum. Oğlumdaydım şimdi evime gidiyorum” diyerek kendisini ilginç bir şekilde savunmuştu.
İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelgede, kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi ya da evden çıkması zorunlu olanlar 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebileceğini, bu taleplerin valilik ya da kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezleri tarafından takip edileceğini, uygun görülenler için tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimliklerinin belirtildiği seyahat belgeleri oluşturulacağını belirtmişti. Oluşturulan seyahat belgelerinin de kolluk birimleri tarafından talep sahiplerine teslim edileceği belirtilmişti. Bu karar doğrultusunda, 65 yaşının üzerinde oldukları için sokağa çıkamayan ve şehirler arası yolculuk edemeyen adam ve karısı, vefa iletişim merkezine başvurması ve uygun görülmesi halinde kendilerine verilecek seyahat belgesi ile yolculuklarını yapabilecekler.

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