Ceza ve infaz kurumu personelinden Mehmetçik Vakfı’na destek

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü, Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü ve Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğü Personelleri TSK Mehmetçik Vakfı’na nakdi bağışta bulundu.

Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Erhan Kapıcı, milli ve manevi değerleri personele aşılamak açısından böyle bir kampanya düzenlediklerini belirtti.

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz ise 1982 yılında kurulan vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade etti.

Eryılmaz, daha sonra İnfaz Müdürlüklerinin yaptığı bağışa istinaden, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Erhan KAPICI’ ya şehit ve gazi aileleri adına teşekkür ederek, Vakıf Genel Müdürlüğünden gönderilen teşekkür mektuplarını kendisine takdim etti.

