Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 sürecine ilişkin rapor hazırladı

Bu kapsamda "önleyici sağlık tedbirleri", "kuruma ilk kabullerde alınan tedbirler", "Kovid-19 belirtisi gösteren hükümlü ve tutuklular hakkında alınan tedbirler", "personelin izolasyonu" ile "izin, görüş ve nakil gibi uygulamaların durdurulması" olmak üzere 5 ana başlıkta birçok önlem alındı.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Kovid-19'la etkin mücadele kapsamında Adalet Bakanlığının aldığı tedbirler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda infaz hizmetleri aksatılmazken, hükümlü ve tutuklular ile personelin ve vatandaşların sağlığı azami düzeyde korundu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde cezaevlerindeki duruma ve alınan tedbirlere ilişkin " Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları " başlıklı rapor hazırladı.

Önleyici sağlık tedbirleri kapsamında tüm taşıtların, ortak alanların, ortak kullanım araçlarının, ziyaretçi mahallerinin, dezenfekte işlemleri yapıldı.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm tutuklu ve hükümlülere yeteri kadar ücretsiz temizlik ve hijyen malzemesi dağıtıldı. Ayrıca, oda veya koğuşlarından dışarı çıkmaları gerektiğinde kullanmaları için ücretsiz maske ve eldiven temin edildi.

Hükümlü, tutuklu ve personel sayısının fazla olduğu ceza infaz kurumlarına termal kamera kuruldu. Termal kamera kurulmayan kurumlarda personel dahil herkes ateş ölçümü yapılarak kuruma alındı.

Yemekhane ve kantin birimlerinin, ortak kullanım alanları ile hükümlü ve tutukluların yaşam alanlarının, tüm taşıtların periyodik aralıklarla her türlü temizlik ve dezenfekte işlemleri aksatılmadan yapıldı.

Hükümlü ve tutuklulara sunulan iaşe bedeli artırılarak, bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde gıda çeşitliliğine özen gösterildi.

Başka bir hastalık nedeniyle acil durumlarda hastanelere sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumuna döndüklerinde 14 günlük izolasyonda tutulmalarının ardından PCR testi yapılarak sonucuna göre koğuşlara alındı.