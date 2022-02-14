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  4. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "Maltepe Cezaevi" açıklaması:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "Maltepe Cezaevi" açıklaması:

14.02.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"80 kişinin bir odada barındırılması iddiası hükümlü ve tutuklu yakınlarını tedirgin edici ve tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik olup, gerçek dışıdır"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Maltepe Cezaevinde karantina koğuşlarında 80 kişi barındırıldığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada "Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda karantina koğuşlarında 80 kişi barındırıldığına" ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulaş riskinin en aza indirilmesi amacıyla kuruma kabulü yapılan hükümlü ve tutukluların karantina odalarında barındırıldığı anımsatılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tedavi algoritmaları doğrultusunda test sonuçları negatif çıkanların oda yerleştirmelerinin yapıldığı vurgulandı.

Maltepe Cezaevinde son dönemde yoğunluk yaşandığı ancak söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Geçtiğimiz günlerde Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen yangın sonrasında bu kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulardan gelen sevkler ile ülke genelinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantina odalarında geçici yoğunluklar meydana gelmekte ve alınan tedbirlerle bu yoğunluklar çözüme kavuşturulmaktadır. Bununla birlikte, 80 kişinin bir odada barındırılması iddiası hükümlü ve tutuklu yakınlarını tedirgin edici ve tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik olup, gerçek dışıdır."

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