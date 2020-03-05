YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Cezaevi firarisi hükümlü, eşinin ihbarıyla yakalandı

Cezaevi firarisi hükümlü, eşinin ihbarıyla yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi hükümlü, eşinin ihbarıyla yakalandı

Antalya'da, çok sayıda suçtan hakkında 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi eski avukat, eşinin ihbarıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosuna başvuran E.Y, cezaevi firarisi olan eşi D.Y'nin kendisini ve çocuklarını darbettiğini ve sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürerek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 3 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı da bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.

Eski avukat D.Y'nin, "hükümlü tutuklunun kaçması", "zimmet", "dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma", "borçlunun ödeme şartını ihlal" gibi suçlara ilişkin hakkındaki 45 dosyadan, 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
Anahtar Kelimeler:
Antalya cezaevi firarisi eski avukat Hükümlü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

MSB: "Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi"

MSB: "Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi"

Kayseri’de kaybolan 2 kardeş bulundu

Kayseri’de kaybolan 2 kardeş bulundu

Antalya Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:16
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:02
Yatsı
20:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Akşehir Eczanesi
Muratpasa
Durukan Eczanesi
Muratpasa
Mevlana Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Zeytin Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.