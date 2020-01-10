Cezaevi firarisi jandarmanın ısrarlı takibi sonucu yakalandı

Kayseri’de cezaevinden firar eden ve 5 yıl cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu Kırıkkale’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre N.Z., ’Uyuşturucu imal ve ticareti’ suçundan kaldığı cezaevinden yaklaşık 1 ay önce firar etti. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu N.Z., Kırıkkale’de yakalandı. 5 yıl cezasının kaldığı öğrenilen N.Z., kente getirilerek cezaevine teslim edildi.

