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Cezaevi firarisi, yakalanmamak için evi ile ahır arasına tünel yapmış

VAN HABERLERİ  | 02.04.2020 20:51 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi, yakalanmamak için evi ile ahır arasına tünel yapmış

Van'da 2011'de yaşanan depremde tutuklu bulunduğu Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, evden ahıra açılan gizli tüneli takip eden jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, deprem sırasında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden, 6 suçtan aranan ve bu suçlardan da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö'nün Gürpınar ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, firari N.Ö'ye ait ikamette yaptıkları aramada, kaçmak için evin içinden ahıra çıkan tüneli gördü.

Tüneli takip eden ekipler, ahırda saklanırken yakaladıkları N.Ö'yü, işlemlerin ardından cezaevine teslim etti.

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ahır Cezaevi Firari Van

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