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Cezaevi firarisini JASAT çatıda yakaladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.11.2020 15:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan cezaevi firarisi İ.Ö., yapılan operasyon ile çatıda yakalanarak gözaltına alındı.Olay, kent merkezine bağlı Saraydüzü köyünde meydana geldi.

Cezaevi firarisini JASAT çatıda yakaladı

Afyonkarahisar’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan cezaevi firarisi İ.Ö., yapılan operasyon ile çatıda yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, kent merkezine bağlı Saraydüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldıkları istihbarat bilgilerini değerlendiren JASAT ekipleri, yoklama kaçağı ile 6 ayrı suç ve 15 yıla kadar hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatan ekipler şahsın Saraydüzü köyünde olduğu tespit etti. Şahsın köyde babasının evinde olduğunu belirleyen ekipler eve baskın düzenledi. Evde arama yapan JASAT timi şahsı evin çatısında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cezaevi firarisini JASAT çatıda yakaladı

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Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
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