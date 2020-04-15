Cezaevi hükümlülerinden ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu atölyelerinde çalışan ve aralarında Brezilya, Sudan, Suriye asıllı hükümlülerin de bulunduğu 23 mahkum, atölyedeki çalışmaları ile kazandıkları nisan ayı maaşlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu atölyelerinde çalışan ve aralarında yabancı uyruklu mahkumların da bulunduğu 23 hükümlü, haberlerde emekli ve yaşlıların ’Milli Dayanışma Kampanyası’na destekte bulunduklarını görünce kurum müdürlüğüne kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini dilekçe yazarak bildirdi.

"Gönlümden gelerek maaşımı bağışlıyorum”

Aldıkları kararla ilgili konuşan hükümlü Ozan Zengin, "Mahkumlar da bu ülkenin evlatları. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başka Türkiye yok. Bizler kader planında cezaevine girmiş insanlarız. Hatamızı fark ettik, pişman olduk. Kurumda kaldığımız sürece atölyemizde azimle çalışıp üretime katkı sağladık. Devletimizin bizlere kol kanat germesini burada da hissettik. Gönlümden gelerek maaşımı bağışlıyorum” dedi.