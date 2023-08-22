Cezaevi ulaşım hattı yeniden aktif hale geliyor

Şanlıurfa’da vatandaşların daha konforlu ve güvenli toplu taşıma hizmeti alması için Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarında güzergâh düzenlemeleri yapılarak vatandaşlara hizmet veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede 185 nolu cezaevi toplu taşıma hattının 28 Ağustos itibariyle aktif hale getirileceği belirtildi. Şanlıurfa aktarma merkezinde sabah saat 08.00’da başlayacak seferlerin saat 17.00’a kadar saat başı karşılıklı olarak devam edeceği açıklandı.

