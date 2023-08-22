YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Cezaevi ulaşım hattı yeniden aktif hale geliyor

Cezaevi ulaşım hattı yeniden aktif hale geliyor

22.08.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, cezaevi toplu taşıma hattının 28 Ağustos 2023 tarihi itibariyle tekrar aktif hale getirileceğini açıkladı.

Şanlıurfa’da vatandaşların daha konforlu ve güvenli toplu taşıma hizmeti alması için Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarında güzergâh düzenlemeleri yapılarak vatandaşlara hizmet veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede 185 nolu cezaevi toplu taşıma hattının 28 Ağustos itibariyle aktif hale getirileceği belirtildi. Şanlıurfa aktarma merkezinde sabah saat 08.00’da başlayacak seferlerin saat 17.00’a kadar saat başı karşılıklı olarak devam edeceği açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişmeBahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişme
Elazığ’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıElazığ’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldiAlev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Ağustos Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:40
Öğle
12:33
İkindi
16:16
Akşam
19:16
Yatsı
20:37

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Salı

Karagül eczanesi
Halfeti
Şeyhanli eczanesi
Karakopru
Sebat eczanesi
Haliliye
Huzur eczanesi
Haliliye
Betül eczanesi
Eyyubiye
Eylül eczanesi
Siverek
Yeni yardimci eczanesi
Eyyubiye
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.