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  4. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edilmişti! Nevşin Mengü’den Candan'ın tahliyesine Çetin Doğan Tepkisi: “Ayıptır, Günahtır”

Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edilmişti! Nevşin Mengü’den Candan'ın tahliyesine Çetin Doğan Tepkisi: “Ayıptır, Günahtır”

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.04.2024 14:56
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Candan kardeşlerden Nihal Candan hakkında tahliye kararı verildi. Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 28 Şubat davasından tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderilmesini hatırlatarak tahliye kararına tepki gösterdi.

Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edilmişti! Nevşin Mengü’den Candan'ın tahliyesine Çetin Doğan Tepkisi: “Ayıptır, Günahtır”

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulurken Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

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Nihal Candan, anoreksiya hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşünce cezaevinden tahliye olmuştu.

"YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından Nihal Candan’ın tahliyesini alıntılayarak Çetin Doğan’ı hatırlattı ve şunları söyledi:

"O sırada 83 yaşındaki Çetin Doğan, hastaneden çıkar çıkmaz yeniden cezaevine gönderildi."

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28 Şubat davası sebebiyle tutuklu bulunan 83 yaşında emekli Orgeneral Çetin Doğan, 1 Mart 2023’te sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve geçtiğimiz günlerde yeniden İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.

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