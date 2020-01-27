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Cezaevinde bağımlılıkla mücadele konferansı

KİLİS HABERLERİ  | 27.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

İl Müftülüğü tarafından Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinde bağımlılıkla mücadele konferansı verildi.Konferans Hükümlü ve tutuklulara yönelik yapıldı.

Cezaevinde bağımlılıkla mücadele konferansı

İl Müftülüğü tarafından Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinde bağımlılıkla mücadele konferansı verildi.
Konferans Hükümlü ve tutuklulara yönelik yapıldı. Konferansa Kilis İl Müftü Yardımcısı Cengiz Çolak, kurum müdürü, cezaevi vaizleri, infaz koruma memurları ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Konferans Cezaevi Camii İmam Hatibi Mevlüt Çelik’in Kur’an tilavetiyle başladı, devamında cezaevi vaizlerinden Hasan Meşe’nin konu ile ilgili açılış konuşması ve İl Müftü yardımcısı Cengiz Çolak’ ın konuşmaları ile devam etmiştir. İl Müftü Yardımcısı Cengiz Çolak, dua ederek başladığı konuşmasında bağımlılığın ne olduğuna değinmiş ve İslam dininin beş şeyi, din, can, akıl, mal ve nesli koruma amacı olduğuna ve dini korumak gerektiği gibi canı ve aklı da muhafaza etmek gerektiğini belirtti. Çolak, Sigara, alkol, esrar, eroin maddelerin, kişinin hem dinine hem şahsına hem de topluma olan zararlarına örnekler vererek konferansa soru cevaplı bir şekilde devam etti.
Konferans Cengiz Çolak’ın Elazığ ve Malatya civarını etkileyen deprem sebebiyle hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza dua etmesiyle son buldu.

Cezaevinde bağımlılıkla mücadele konferansı

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