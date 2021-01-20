YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Cezaevinde görev yapan er ve erbaşlara “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi

Cezaevinde görev yapan er ve erbaşlara “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi

20.01.2021 16:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cezaevinde görev yapan er ve erbaşlara “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, erbaş ve erlere yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu eğitim çalışması düzenlendi.Eğitimler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, erbaş ve erlere yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu eğitim çalışması düzenlendi.
Eğitimler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog ve Eskişehir İl Müftülüğünde görevli uzman personel tarafından farklı günlerde verilen eğitime, Eskişehir Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erler katıldı.
"Sevginin en güçlü hali ailedir” mesajı verilerek vatani görevini yapmakta olan 110 askere farkındalıklarını arttırmak için bir adım atıldığı anlatılan açıklamada, “Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri için Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçlarıyla Mücadelede farkındalığın arttırılmasına dair icra edilen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:14
İkindi
15:47
Akşam
18:10
Yatsı
19:32

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Berhan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
200120211830210120210830nobetci
Berhan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
200120211830210120210830nobetci
Berhan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
200120211830210120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Esnaf bu yeni uygulama ile nefes alacak

Esnaf bu yeni uygulama ile nefes alacak

“Çevrim içi Öğrenci Toplulukları” yeni dönemde de öğrencileri yalnız bırakmıyor

“Çevrim içi Öğrenci Toplulukları” yeni dönemde de öğrencileri yalnız bırakmıyor

Başkan Kurt’tan Kireç Mahallesi’ne taziyeevi

Başkan Kurt’tan Kireç Mahallesi’ne taziyeevi

Kırsal ve merkezde kar ile mücadele sürüyor

Kırsal ve merkezde kar ile mücadele sürüyor

Kırsal ve merkezde kar ile mücadele sürüyor

Kırsal ve merkezde kar ile mücadele sürüyor

Eskişehir Gönüllüleri platformu üyeleri sokak hayvanların yardımına yetişti

Eskişehir Gönüllüleri platformu üyeleri sokak hayvanların yardımına yetişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.