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Cezaevindeki mahkumlar Regaib Kandili programı

KİLİS HABERLERİ  | 27.02.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara yönelik üç aylar ve Regaib Kandili programı düzenlendi.Hükümlü ve tutukluların katıldığı program, Din Görevlisi M.

Cezaevindeki mahkumlar Regaib Kandili programı

Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara yönelik üç aylar ve Regaib Kandili programı düzenlendi.
Hükümlü ve tutukluların katıldığı program, Din Görevlisi M. Kemal Canarslan’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda cezaevi vaizler Hasan Meşe ve Abdulhamid Oğraş üç ayların öneminden bahsederek, fırsat dönemi olan bu aylardan en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini söyledi.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı programda din görevlileri M. Kemal Canarslan ve Osman Murat Bora tarafından, çeşitli kaside, ilahi ve dualar okundu.

Cezaevindeki mahkumlar Regaib Kandili programı

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