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Cezaevindeki zeytinyağı fabrikası üretime başladı

27.12.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan tesiste, üreticilerden bu yıl ilk kez alınan zeytinler, zeytinyağına dönüştürülüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki açık cezaevinde kurulan tesiste zeytinyağı üretiliyor.

Türkiye'nin önde gelen zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Akhisar'da bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu, 2017 yılında Süleymanlı Mahallesi'nde, üreticilerden alınan zeytinleri salamura yaparak üretime başladı.

İlçedeki eski Tekel tesislerini devralan kurum, Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığının desteğiyle 2 bin 500 metrekarelik iki depoyu sofralık zeytin ve zeytinyağı üretim tesisine çevirdi.

Bu yıl ilk kez üreticilerden alınan yağlık zeytinlerle zeytinyağı üretimine başlandı.

Her gün 28 hükümlünün görev aldığı tesis, bölge üreticisi için de önemli bir alternatif oluşturdu.

Akhisar'daki üreticilerin açık ceza infaz kurumunun zeytin ve zeytiyağı fabrikasına getirdiği ürünler işlenerek "Elban Akhisar" markasıyla ülke genelinde satışa sunuluyor.

"SEKTÖRE KALİFİYE ELEMAN KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Akhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, AA muhabirine, tutuklu ve hükümlülerin cezalarını tamamladıktan sonra kalifiye şekilde iş hayatına atılabilmeleri amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bölgede zeytinciliğin önemli ekonomik faaliyetlerden birisi olduğunu belirten Demirci, yıllık 600 ton sofralık zeytin, 230 ton da zeytinyağı üretim kapasitesine sahip tesis kurduklarını ifade etti.

Hükümlülerin gelir de sağladığını aktaran Demirci, şu bilgileri verdi:

"Bölgedeki üreticilere, işletmelere personel yetiştirmek için en doğru proje, zeytin ve zeytinyağı alanında olan yatırımdı. Bu nedenle bizim hazırladığımız proje, İşyurtları Daire Başkanlığında uzman ekipler tarafından incelendi. Daha sonra onay verildi ve zeytinyağı üretimi için ödenek geldi. Bu yıl da zeytinyağı üretimine başladık. Burada zeytin ve zeytinyağı sektörünün iş gücü piyasasına kalifiye eleman kazandırmayı amaçlıyoruz, ekonomiye katkı sunmak istiyoruz. Buradaki hükümlülerin işi öğrendikten sonra, dışarıda da benzer bir sistem olduğu için uyumu kolay oluyor. Akhisar'da 190'dan fazla zeytin ve zeytinyağı işletmesi var. Burada yetişen hükümlüler, onların ihtiyacını karşılayacak düzeyde bilgi ve birikime sahip oluyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Akhisar hükümlü açık cezaevi

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