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Cezaevinden firar eden hükümlüler aranıyor

20.09.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de Çilimli T Tipi Cezaevi’nden firar eden 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çilimli ilçesinde bulunan T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi’nden 2 mahkum firar etti. M.D. ve Ü.K. isimli mahkumların firar ettiğine yönelik tüm emniyet ve jandarma ekipleri bilgilendirilirken, yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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