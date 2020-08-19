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Cezaevinden izinli çıkan hükümlü yine uyuşturucu servisi yaparken yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 19.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Nazilli Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ortaklaşa yapılan sokak operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı yakalandı.

Nazilli Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ortaklaşa yapılan sokak operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalananlardan birinin uyuşturucu temin etme suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı ortaya çıktı.
Sabah erken saatlerden itibaren Nazilli Asayiş ve Narkotik ekipleri şehirde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehrin değişik noktalarında başlattığı operasyonlarda; Yeşil Mahalle’de 42 yaşındaki S.K., tarafından kullanılan ticari taksiden 5 fişek esrar maddesi ele geçirdi. Zafer Mahallesi 520 sokakta Motorsikletli Yunus Timleri’nin dur ikazına uymayan ve yapılan kovalamaca sonucu yakalanan yağma, hırsızlık, mala zarar verme suçları başta olmak üzere toplam 14 adet adli suç kaydı bulanan 23 yaşındaki A.C.Y.’nin üzerinden bir miktar esrar maddesi, Turan Mahallesi 173 sokak üzerinde devriye görevlisi çarşı ve mahalle bekçilerinin ’dur’ ikazına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 23 yaşındaki K.K.’nın üst aramasında beyaz kağıda sarılı 4 fişek metamfetamin olarak tabir edilen narkotik madde, Aydoğdu Mahallesi 69 Sokak üzerinde durumdan şüphelenilerek durdurulan hırsızlık suçundan 8 adet kaydı bulunan ve uyuşturucu madde temin etme suçundan hükümlü olduğu cezaevinden izinli çıkan 26 yaşındaki A.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında sigara paketine gizlenmiş 2 adet kağıda sarılı eroin olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirildi.
Yakalanan şahıslarla ilgili işlemler sürüyor.

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