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Cezaevinden izinli çıkarak boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

KONYA HABERLERİ  | 30.05.2020 12:25 | Son Güncelleme

Olay anları bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi

Bilecik'teki cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izinli olarak çıkıp Konya'da yaşayan boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra Konya'ya gelerek boşanma aşamasındaki eşi Özge T.G'yi (23), silahla yaralayan Tamer G'yi (37) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında, Tamer G'nin Konya'daki bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.

Kent merkezinde bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlının ifadesinde, "Ben onu yaşadığı kötü hayattan çekip kurtardım. Fakat o, ben cezaevindeyken beni aldattı. Öldürme amacıyla değil, korkutmak için ateş ettim." dediği öğrenildi.

Yaralanan Özge T.G'nin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Silahla saldırı anı güvenlik kamerasında

Öte yandan Tamer G'nin, Özge T.G'yi silahla yaraladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, Tamer G'nin araçtan indikten sonra yolda yürüyen Özge T.G'ye doğru koşarak gelmesi, pompalı tüfekle kadını vurduktan sonra geldiği otomobille olay yerinden kaçması yer alıyor.

- Olay

Bilecik'teki cezaevinden çıkıp Konya'ya gelerek Merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde, 27 Mayıs'ta, boşanma aşamasındaki eşi Özge T.G'yi (23), "kendisini aldattığı" iddiasıyla pompalı tüfekle bacaklarından vuran Tamer G, geldiği kiralık araçla olay yerinden kaçmıştı.

Yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, Tamer G'nin kaçtığı kiralık aracı park halinde terk edilmiş halde bulmuştu. Otomobilde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken savcıya hitaben yazılmış bir de mektup bulmuştu.

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Selcuklu
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Selcuklu
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