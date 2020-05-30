Cezaevinden izinli çıkarak boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Bilecik'teki cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izinli olarak çıkıp Konya'da yaşayan boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra Konya'ya gelerek boşanma aşamasındaki eşi Özge T.G'yi (23), silahla yaralayan Tamer G'yi (37) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında, Tamer G'nin Konya'daki bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.

Kent merkezinde bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlının ifadesinde, "Ben onu yaşadığı kötü hayattan çekip kurtardım. Fakat o, ben cezaevindeyken beni aldattı. Öldürme amacıyla değil, korkutmak için ateş ettim." dediği öğrenildi.

Yaralanan Özge T.G'nin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.