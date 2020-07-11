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Cezaevinden izinli çıktı, 41 buçuk kilogram esrarla yakalandı

KONYA HABERLERİ  | 11.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 72 ayrı suçtan dosyası olan ve cezaevinden izinli çıkan kişi 41 buçuk kilogram esrarla yakalandı.Olay, Adana-Aksaray E90 karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesinde meydana geldi.

Cezaevinden izinli çıktı, 41 buçuk kilogram esrarla yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 72 ayrı suçtan dosyası olan ve cezaevinden izinli çıkan kişi 41 buçuk kilogram esrarla yakalandı.
Olay, Adana-Aksaray E90 karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Zengen Jandarma ve Konya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uygulama noktasında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde jandarma narkotik köpeği ile yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 41 buçuk kilogram preslenmiş reçine esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ç. ile cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve 72 ayrı suçtan dosya kaydı bulunan B.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin Hatay’dan aldıkları esrarı İstanbul’a götürdükleri öğrenildi. Jandarma tarafından, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Cezaevinden izinli çıktı, 41 buçuk kilogram esrarla yakalandı

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