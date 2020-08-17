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Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 17.08.2020 18:33 | Son Güncelleme

Aydın’da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle cezaevinden 4 ay önce izinli olarak çıkan Sever A.’nın aracında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan tutuklandı

Aydın’da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle cezaevinden 4 ay önce izinli olarak çıkan Sever A.’nın aracında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E-87 karayolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında içerisindeki şahsın durumundan şüphelendikleri 09 ACT 374 plakalı aracı durdurmak istedi. Otomobil polisin ’dur’ ihtarına uymayan araç arama noktasında bulunan polis aracına çarparak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrası 09 ACT 374 plakalı araç ve sürücüsü Sever A. Serçeköy Mahallesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin, araçta yaptıkları aramada 78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sever A.’nın yeni tip korona virüs önlemleri dolayısıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak salıverildiği öğrenildi.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli bugün sevk edildiği Aydın Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. Sever A. çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Aydın’da son bir hafta içerisinde 70 olaya el konulduğu, el konulan olaylarda 84 şüphelinin yakalandığı yakalanan şahıslardan 4 kişinin tutuklandığı 5 kişinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

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