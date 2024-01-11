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Cezaevine girmemek için istediği olmayınca hastaneyi karıştırdı

11.01.2024 13:42 | Son Güncelleme:
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Karabük’te cezaevine girmemek için kendisini hastaneye yatırmasını istediği doktorla tartışan Serkan M., gözaltına alındı.

Olay, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği’nde meydana geldi. İddiaya göre, cuma günü cezaevine girecek olan Serkan M., vücudundaki bıçakla oluşan kesik nedeniyle gördüğü pansuman tedavisinin ardından ortopedi doktoruna gitti. Kendisini hastaneye yatırmasını istediği doktora isteğini kabul ettiremeyen Serkan M. kapısını yumrukladığı doktorla tartışmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kelepçelediği şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Serkan M., 19 Haziran 2023 tarihinde de kelepçelenerek hastaneye götürülmediği takdirde çıktığı ağaçtan atlayarak intihar edeceğini söylemişti. Bir süre sonra ikna edilen Serkan M., kelepçelenerek hastaneye sonra da ifadesi için polis merkezine götürülmüştü.

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