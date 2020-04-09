YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Cezayir'den getirilen işçi karantina şartlarından memnun

Cezayir'den getirilen işçi karantina şartlarından memnun

TOKAT HABERLERİ  | 09.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını nedeniyle Cezayir'den Türkiye'ye getirilerek Tokat'taki yurtlara yerleştirilen 320 işçi, 14 günlük sürenin dolmasını bekliyor - İşçilerden Nurettin Paltacı: - "Devletimiz tarafından bütün ihtiyaçlarımız tırnak makasına kadar karşılanmakta. Sıcak yemeklerimiz ambalajlı olarak geliyor. Doktorlarımız bizi gün içinde iki defa sağlık taramasından geçiriyor. Özel ihtiyaçlarımız olduğunda yurt görevlilerimiz dışarıdan temin ediyor"

EKBER TÜRKOĞLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cezayir'den Türkiye'ye getirilen ve Tokat'taki yurtlarda gözlem altına alınan işçilerden Nurettin Paltacı, karantina şartlarından memnun.

Kentte, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan 320 işçi, 4 Nisan'da başlayan 14 günlük karantina süresinin dolmasını ve ailelerine kavuşmayı bekliyor.

Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci Yurdu'ndaki işçilerden Nurettin Paltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir'de bir inşaat firmasında çalıştığını söyledi.

Cezayir'den özel uçakla Türkiye'ye getirildiklerini anlatan Paltacı, yurtta çok iyi şartlarda karantina sürecini geçirdiklerini vurguladı.

Her türlü ihtiyaçlarının düşünüldüğünü ifade eden Paltacı, şöyle konuştu:

"Burada devletimiz tarafından misafir ediliyoruz. Devletimiz tarafından tırnak makasına kadar bütün ihtiyaçlarımız karşılanmakta. Sıcak yemeklerimiz ambalajlı olarak geliyor. Doktorlarımız bizi günde iki defa sağlık taramasından geçiriyor. Özel ihtiyaçlarımız olduğunda ise yurt görevlilerimiz dışarıdan temin ediyor. Gün içinde çaylarımız ikram ediliyor."

- "Cenabıallah devletimize zeval vermesin"

Paltacı, kendilerine sunulan şartların çok iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bize emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi yalnız bırakmayan patronumuz Kenan Kösen'e, bakanlarımıza, Valimize, yurt yöneticilerimize, polislerimize şükranlarımızı sunuyorum. Cenabıallah devletimize zeval vermesin."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Evinizin havasını temizleyecek bitkiler Evinizin havasını temizleyecek bitkiler
İngiltere'de skandal! Çöp poşetiyle çalışan hemşirelerden kötü haberİngiltere'de skandal! Çöp poşetiyle çalışan hemşirelerden kötü haber
Anahtar Kelimeler:
Cezayir İnşaat işçisi Karantina koronavirüs Tokat Yurt

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Diyarbakır’da ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi

Diyarbakır’da ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Tokat Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
05:58
Öğle
12:40
İkindi
16:19
Akşam
19:13
Yatsı
20:36

Tokat Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Hayat Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Erbaa
Bahardalı Eczanesi
Niksar
Aybike Eczanesi
Turhal
Ahsen Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı

Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı

Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

Sigara fabrikası 2009'da satıldı

Sigara fabrikası 2009'da satıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.