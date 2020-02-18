YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. ÇGC’den Ayan’a teşekkür plaketi

ÇGC’den Ayan’a teşekkür plaketi

ADANA HABERLERİ  | 18.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Adana’da görev yaptığı dönemde basın camiasına destek veren Basın İlan Kurumu İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan’a, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu teşekkür plaketi taktim etti.ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törene, Başkan Cafer Esendemir’in yanı sıra ÇGC Başkan Vekili Mustafa Özke, Başkan Yardımcıları Yasemin Atasoy, A.Engin Kanber, Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer, Yardımcısı Süreyya Uri Aksoy, Mali Sekreter Murat Yonat, Yardımcısı Hüseyin Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri A.Vahap Ünkat, Jale Karaşahinoğlu, Mustafa Akköse, Mutlu Mete ile Günaydın Adana Gazetesi kurucusu Aytekin Uçar da katıldı.Bürokrat olmanın farklı yönlerinden birisinin görev yaptığı yerlerden ayrılmanın zorluğuna işaret eden Ayan, Adana’da çok güzel dostluklar kurduğunu, kentin sıcaklığının dostluklara da yansıdığını ifade etti.İzmir’e tayini çıkan Mehmet Feramuz Ayan, "Van’da görev yaparken ayrılmak zor oldu, Adana’da da aynı duyguları bir kez daha yaşadım.

Adana’da görev yaptığı dönemde basın camiasına destek veren Basın İlan Kurumu İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan’a, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu teşekkür plaketi taktim etti.
ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törene, Başkan Cafer Esendemir’in yanı sıra ÇGC Başkan Vekili Mustafa Özke, Başkan Yardımcıları Yasemin Atasoy, A.Engin Kanber, Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer, Yardımcısı Süreyya Uri Aksoy, Mali Sekreter Murat Yonat, Yardımcısı Hüseyin Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri A.Vahap Ünkat, Jale Karaşahinoğlu, Mustafa Akköse, Mutlu Mete ile Günaydın Adana Gazetesi kurucusu Aytekin Uçar da katıldı.
Bürokrat olmanın farklı yönlerinden birisinin görev yaptığı yerlerden ayrılmanın zorluğuna işaret eden Ayan, Adana’da çok güzel dostluklar kurduğunu, kentin sıcaklığının dostluklara da yansıdığını ifade etti.
İzmir’e tayini çıkan Mehmet Feramuz Ayan, "Van’da görev yaparken ayrılmak zor oldu, Adana’da da aynı duyguları bir kez daha yaşadım. Bu bir anlamda kaderimiz. Bu sıcak kentten ayrılıyorum ama gönlüm her zaman sizinle. İzmir’de de bir dostunuz, kardeşiniz olduğunu asla unutmayın. Kapım her zaman açık olacak’’ diye konuştu.
ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de yaptığı konuşmada, Ayan’ın güleryüzü, samimi yaklaşımları ve yapıcı kişiliği ile Adana’da basın camiasında güzel bir yer edindiğini, Basın İlan Kurumu İl Müdürü olarak dürüst ve adil bir yönetim sergilediğini, Adana basınına katkı sağladığını, sorunların çözümüne katkı koyduğunu belirterek, İzmir’de de daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Adana Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:18
Öğle
12:58
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:42

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Buğra Eczanesi
Seyhan
Büyük Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Mert Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’de encümene verilen gayrimenkul satış yetkisi iptal edildi

Büyükşehir’de encümene verilen gayrimenkul satış yetkisi iptal edildi

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Baba Ölünce Borçlarından Dolayı Elektriksiz Kalan Aile Yardım Bekliyor

Baba Ölünce Borçlarından Dolayı Elektriksiz Kalan Aile Yardım Bekliyor

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.