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Chakless Restoran normalleşme sürecini değerlendirdi

VAN HABERLERİ  | 22.07.2020 14:02 | Son Güncelleme

Van’ın önemli kafe restoranlarının başında gelen Chakless Restoran, normalleşme süreci ile birlikte sektörde canlılık yaşandığını ifade etti.Türkiye ve dünyada büyük maddi ve manevi zarara neden olan korona virüs pandemisi, gıda sektörüne de büyük zararlar verdi.

Van’ın önemli kafe restoranlarının başında gelen Chakless Restoran, normalleşme süreci ile birlikte sektörde canlılık yaşandığını ifade etti.
Türkiye ve dünyada büyük maddi ve manevi zarara neden olan korona virüs pandemisi, gıda sektörüne de büyük zararlar verdi. 23 yıldır yeme içme sektöründe hizmet verdiğini dile getiren Chakless Restoran İşletme sahiplerinden Azat Işık, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen korona virüs pandemisi bizi de etkiledi. Yaklaşık 3,5 ay kapalı kaldıktan sonra 1 Haziran itibariyle işletmelerimizi açtık” dedi.
1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci ile birlikte sektörde hareketliliğin başladığını ifade eden Işık, “Normalleşme sürecinin ardından yoğunluk günden güne artıyor. Bizlerde misafirlerimizin ve personelimizin sağlığını düşünerek gerek sosyal mesafe, gerek maske ve gerekse dezenfektan kurallarına uyuyoruz. Şu anda bizde tüm malzemeler tek kullanımlık haline dönüştü. Bunun yanında kafenin girişinde bir dezenfektan standı oluşturduk. Bu stantta gelen misafirlerimizin hem ateşi ölçülüyor hem de misafirlerimize dezenfektan sıkıp öylece içeri alıyor. Yüksek ateşi olan misafirlerimizi ise kesinlikle içeri almıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kafede personelin her gün ateşinin ölçüldüğüne değinen Chakless Restoran İşletme sahiplerinden Haşim İnan ise “Gelen personelimizin her gün ateşi ölçülüyor. Ayrıca daha önce içeride kabul ettiğimiz satın almayı kesinlikle artık dışarıdan kabul ediyoruz. Bunun için bir personelimizi görevlendirdik. Güzel bir bahçemiz var. Gelen misafirlerimiz de güzel ve hijyenik bir ortamda güzel zaman geçiriyor” dedi.
Kapasitelerinin dışında misafir kabul etmediklerinin altını çizen İnan, “Dikkat etmemiz halinde bu kötü günleri atlatacağımıza inanıyorum. Bizlerde bu anlamda üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Daha önce 320 olan kapasitemizi pandemi nedeniyle 260’a indirdik. 260’ın dışında misafirlerimizi almıyoruz. Hijyen kurallarına uymamız halinde bu zor günlerin biteceğine inanıyorum. Rabbimden dileğim bu salgın günlerin bir an önce sona ermesidir” diye konuştu.

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