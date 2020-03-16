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Charlesworth Yazar Çalıştayı gerçekleştirildi

AYDIN HABERLERİ  | 16.03.2020 09:10 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Kütüphane Eğitimleri” kapsamında düzenlenen “Charlesworth Yazar Çalıştayı,” Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.Charlesworth Author Services Eğitimcisi Editör Dr.

Charlesworth Yazar Çalıştayı gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Kütüphane Eğitimleri” kapsamında düzenlenen “Charlesworth Yazar Çalıştayı,” Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Charlesworth Author Services Eğitimcisi Editör Dr. Gareth Dyke tarafından verilen eğitime, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Yazar çalıştayında, “Common scientific writing mistakes made by non-native English writers” (Ana dili İngilizce olmayan yazarlar tarafından yapılan genel bilimsel yazım hataları) ve “Branding as a researcher” (Araştırmacı olarak markalaşmak) konuları hakkında bilgi verildi.
Dr. Dyke, İngilizce makaleleri yazarken konunun İngilizce düşünülmesini, sık sık yazmaya çalışılmasını ve çevirilerde konu uzmanlarıyla çalışılmasının hataları azaltacağını vurgulayarak editörlerin makaleleri reddetme konuları üzerinde bilgiler aktardı.
Çalıştayda, Dr Gareth Dyke makale yazma, markalaşma ve yayın sürecini yönetmede editörlük yaparken karşılaştığı sorunları ve çözümleri katılımcılarla paylaştı. Eğitim soru ve cevapların alınmasıyla sona erdi.

Charlesworth Yazar Çalıştayı gerçekleştirildi

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