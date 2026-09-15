Kadir İnanır’ın gizli tutulan vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Türk sinemasında çok sayıda unutulmaz yapıma imza atan Kadir inanır, 14 Mayıs’ta zatürre teşhisi konulmasından ardından hastaneye kaldırılmıştı. Akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 22 Mayıs’ta entübe edilmişti.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde 77 yaşında hayatını kaybetti.

ÜÇ AYRI VASİYET HAZIRLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Usta sanatçının ölümünün ardından geride bıraktığı mirasını nasıl paylaşılacağı da gündeme geldi. İnanır’ın yaşamının farklı dönemlerinde üç ayrı vasiyet hazırladığı ortaya çıktı.

İlk vasiyetini 2015 yılında hazırlayan İnanır’ın 2002 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenlediği belirtildi. İçeriği bugüne kadar gizli tutulan vasiyetlerin yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılacağı duyurulmuştu.

VASİYETLER 17 EYLÜL‘DE AÇIKLANACAK

Merakla beklenen vasiyetlerin açıklanacak tarih de belli oldu. Kadir İnanır’ın üç ayrı vasiyeti de 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi’nde açılacak. Vasiyetlerin açıklanmasının ardından usta ismin mal varlığının kimlere bırakıldığı resmiyet kazanacak.