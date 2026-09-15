Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, kritik Elche deplasmanında kilidi milli yıldızımız Arda Güler ile açtı. Eflatun-beyazlı formayla her geçen gün üstüne koyarak ilerleyen genç yetenek, İspanya'da futbolseverleri bir kez daha kendisine hayran bırakacak akılalmaz bir gole imza attı.

ARDA GÜLER TOPUN BAŞINA GEÇTİ, NEFESLER TUTULDU!

Zorlu deplasmanda rakip savunmayı aşmakta zorlanan ve gol arayan Real Madrid, kaleyi tehlikeli bir noktadan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı kadroda topun başına büyük bir özgüvenle milli futbolcumuz Arda Güler geçti. Bütün stadyumun ve ekran başındakilerin nefesini tuttuğu o anlarda genç yıldızımız klasını konuşturdu.

ARDA GÜLER FRİKİKTEN ATTI! 🤩🤩



Milli futbolcumuz, Elche deplasmanında serbest vuruştan kaydettiği golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi! 💪🇹🇷 pic.twitter.com/pHBDvPAHzu — S Sport Plus (@ssportplustr) September 15, 2026

KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKAN KUSURSUZ FRİKİK!

Arda Güler, Elche deplasmanında 25. dakikada frikikten attığı şık golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Direğin içine çarpan top sonrasında kalecinin kalçasına çarpıp ağlarla buluşurken Real Madrid deplasmanda 1-0 öne geçti.

İSPANYA VE SOSYAL MEDYA ARDA'YI KONUŞUYOR

Usta işi serbest vuruş golü, kısa sürede sosyal medyadaki futbol sayfalarında gecenin en çok paylaşılan videosu olurken, İspanyol basını milli yıldızımızın sol ayağına bir kez daha övgüler yağdırdı.