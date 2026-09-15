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Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler, İspanya'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Zorlu Elche deplasmanında sahneye çıkan genç yıldızımız, muhteşem bir serbest vuruş golüne imza atarak eflatun-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Arda'nın kusursuz frikiği sosyal medyayı salladı.

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, kritik Elche deplasmanında kilidi milli yıldızımız Arda Güler ile açtı. Eflatun-beyazlı formayla her geçen gün üstüne koyarak ilerleyen genç yetenek, İspanya'da futbolseverleri bir kez daha kendisine hayran bırakacak akılalmaz bir gole imza attı.

ARDA GÜLER TOPUN BAŞINA GEÇTİ, NEFESLER TUTULDU!

Zorlu deplasmanda rakip savunmayı aşmakta zorlanan ve gol arayan Real Madrid, kaleyi tehlikeli bir noktadan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı kadroda topun başına büyük bir özgüvenle milli futbolcumuz Arda Güler geçti. Bütün stadyumun ve ekran başındakilerin nefesini tuttuğu o anlarda genç yıldızımız klasını konuşturdu.

KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKAN KUSURSUZ FRİKİK!

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol 1

Arda Güler, Elche deplasmanında 25. dakikada frikikten attığı şık golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Direğin içine çarpan top sonrasında kalecinin kalçasına çarpıp ağlarla buluşurken Real Madrid deplasmanda 1-0 öne geçti.

İSPANYA VE SOSYAL MEDYA ARDA'YI KONUŞUYOR

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol 2

Usta işi serbest vuruş golü, kısa sürede sosyal medyadaki futbol sayfalarında gecenin en çok paylaşılan videosu olurken, İspanyol basını milli yıldızımızın sol ayağına bir kez daha övgüler yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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