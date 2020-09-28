Charlize Theron: Kalbim bu iki güzel enerji deposuna ait

Oscar’lı oyuncu Charlize Theron Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda kızlarına yer verdi. 45 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, kızları 5 yaşındaki August ve 8 yaşındaki Jackson'la çekildiği fotoğrafla birlikte duygulu bir mesaj paylaştı.

Bir doğum günü pastasının başında çekilen fotoğrafın altına Theron şu ifadeleri yazdı: “Kalbim bu iki güzel enerji deposuna ait. Hiçbir zaman aynı olmayacağım.”



Theron, çocuklarının fotoğrafını ilk kez, Kasım 2016’da Dünya Evlat Edinme Günü’nde göstermişti.

JACKSON CİNSİYET DEĞİŞTİRME SÜRECİNDE

Henüz bebekken evlat edindiği çocuklarından Jackson, cinsiyet değişikliği süreci yaşıyor.



Kız gibi giydirdiği için eleştirilmesine karşı, daha önce verdiği bir röportajda Jackson’ın aslında kız olduğunu söyleyen Theron, Jackson’ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söylemiş ve “Jackson 3 yaşındayken bana ‘Ben erkek değilim’ dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi ‘Peki’ dedim. İki çok güzel kız sahibiyim” demişti.



