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Charlize Theron: Kalbim bu iki güzel enerji deposuna ait

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Çocuklarıyla kameraların karşısında olmamayı ve sosyal medyada yer almamayı tercih eden oyuncu Charlize Theron, Amerika'da 25 Eylül'de kutlanan Ulusal Kız Çocukları Günü nedeniyle kızlarıyla fotoğrafını paylaştı.

Charlize Theron: Kalbim bu iki güzel enerji deposuna ait

Oscar’lı oyuncu Charlize Theron Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda kızlarına yer verdi. 45 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, kızları 5 yaşındaki August ve 8 yaşındaki Jackson'la çekildiği fotoğrafla birlikte duygulu bir mesaj paylaştı.

Bir doğum günü pastasının başında çekilen fotoğrafın altına Theron şu ifadeleri yazdı: “Kalbim bu iki güzel enerji deposuna ait. Hiçbir zaman aynı olmayacağım.”

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Theron, çocuklarının fotoğrafını ilk kez, Kasım 2016’da Dünya Evlat Edinme Günü’nde göstermişti.

JACKSON CİNSİYET DEĞİŞTİRME SÜRECİNDE

Henüz bebekken evlat edindiği çocuklarından Jackson, cinsiyet değişikliği süreci yaşıyor.

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Kız gibi giydirdiği için eleştirilmesine karşı, daha önce verdiği bir röportajda Jackson’ın aslında kız olduğunu söyleyen Theron, Jackson’ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söylemiş ve “Jackson 3 yaşındayken bana ‘Ben erkek değilim’ dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi ‘Peki’ dedim. İki çok güzel kız sahibiyim” demişti.


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