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CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri CHP İl Başkanlığı Cumhuriyet meydanında çelenk bıraktı.Çelenk bırakma törenin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri CHP İl Başkanı Ümit Solak Özer “8 Mart Dünya Kadınlar günü kadınlarımızın önemli haklarını elde ettiği bir büyük etkinlik olmaktan öte kadın cinayetlerinde yitirdiğimiz kadınlarımızı anmamız, tecavüze uğramış kadınlarımız ile dayanışma içinde olduğumuz kadınlarımızın elinde alınmaya çalışıldığı hakların bir kez daha ve en yüksek şekilde dile getirdiğimiz bir gün olmaya başlamıştır.

CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri CHP İl Başkanlığı Cumhuriyet meydanında çelenk bıraktı.
Çelenk bırakma törenin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri CHP İl Başkanı Ümit Solak Özer “8 Mart Dünya Kadınlar günü kadınlarımızın önemli haklarını elde ettiği bir büyük etkinlik olmaktan öte kadın cinayetlerinde yitirdiğimiz kadınlarımızı anmamız, tecavüze uğramış kadınlarımız ile dayanışma içinde olduğumuz kadınlarımızın elinde alınmaya çalışıldığı hakların bir kez daha ve en yüksek şekilde dile getirdiğimiz bir gün olmaya başlamıştır. Ne kültürümüzde, ne de bu ülkenin temellerinde kadın erkekten farklı görülmemiştir “ ifadelerini kullandı.

CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

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Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ocak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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