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CHP Adıyaman Teşkilatı maske dağıttı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Teşkilatı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara maske dağıttı.CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından temin edilen maskeler, belediye önünde vatandaşlara dağıtıldı.

CHP Adıyaman Teşkilatı maske dağıttı

CHP Adıyaman Teşkilatı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara maske dağıttı.
CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından temin edilen maskeler, belediye önünde vatandaşlara dağıtıldı. Maske dağıtımı ile ilgili açıklamada bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “Yaşadığımız salgın nedeni ile içinde bulunduğumuz zor şartları en azından biraz daha rahatlatmak için Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere’nin de destekleriyle maske temin ettik. Salgının yayılamaması için hayati önemi olan korunma maskelerini hiçbir ayrım gözetmeksizin, tamamen halka açık alanlarda, hiçbir beklenti olmadan teşkilat mensuplarımız dağıtmaya başlamıştır. CHP için halkımızın sağlığı her zaman siyaset üstü sayılmaktadır.
Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirtiği gibi ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünün gereği ve halkımızın ihtiyacı doğrultusunda tüm imkan ve şartları zorlayarak her zaman ve her şartta halkımızın yanında olmayı şiar edecektir.
CHP her zaman olduğu gibi bugünde halkın yanında olmanın, ona hizmet etmenin siyasi partilerin ana ilkesi olması gerektiğini, bu halk üzerinden kimsenin rant yapmasına müsaade etmeden, adaletin ve doğrunun savunucu olmaya devam edecektir.
Bugünden sonrada halkımız için tüm imkanlarımızı seferber ederek, bulunmazı bularak, imkansızı imkana çevirip maske dağıtımına devam edecektir” ifadelerini kullandı.

CHP Adıyaman Teşkilatı maske dağıttı

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