YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. CHP Adıyaman’dan İzmir’e yardım

CHP Adıyaman’dan İzmir’e yardım

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.11.2020 09:16 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından toplanan yardımlar İzmir’deki depremzedelere gönderilecek.Önümüzdeki günlerde İzmirli depremzedeler için topladıkları yardımları göndereceklerini vurgulayan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “İzmir, meydana gelen depremle sarsıldı.

CHP Adıyaman’dan İzmir’e yardım

İzmir’de meydana gelen depremin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından toplanan yardımlar İzmir’deki depremzedelere gönderilecek.
Önümüzdeki günlerde İzmirli depremzedeler için topladıkları yardımları göndereceklerini vurgulayan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “İzmir, meydana gelen depremle sarsıldı. Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği depremde binlerce kişi de evsiz kaldı. Ülkenin pek çok yerinden depremzedelere yardım gönderildi. Bu kapsamda CHP Adıyaman İl Başkanlığı olarak çalışma yaparak, Adıyaman genelinde İzmir için yardım toplandı. İçerisinde gıda malzemeleri, kıyafet, battaniye ve yorgan gibi gereçlerin bulunduğu koliler paketlenerek, İzmir’e gönderilmek için hazırlandı. Deprem gerçek yüzünü bir kere daha gösterdi. İzmir’deki bu acı tablo hepimizin yüreğini yaktı. Yardımların toplanması noktasında emek veren Gençlik Kolları Başkanım Şehmus Ocak’a ve yardımda bulunan bütün Adıyamanlı yurttaşlarımıza çok teşekkür eder, deprem gerçeğinin farkına varılmasını ve tüm Türkiye genelinde depremle mücadele çalışmalarının rant ve yandaş gözetilmeksizin, halkın güvenliği ve sağlığı için başlamasını temenni ederim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:16
İkindi
14:59
Akşam
17:23
Yatsı
18:41

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Altınşehir Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Ketencioğlu Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.