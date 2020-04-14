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CHP Aliağa İlçe Teşkilatı yüz siperliği dağıttı

İZMİR HABERLERİ  | 14.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı üretilen yüz siperlikleri, İzmir’in Aliağa ilçesindeki devlet hastanesi, sağlık grup başkanlığı ve eczanelere dağıtıldı.Korona virüsüne karşı Çiğli Belediyesi tarafından yüz süperlikleri üretilmeye başlanmıştı.

CHP Aliağa İlçe Teşkilatı yüz siperliği dağıttı

Çiğli Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı üretilen yüz siperlikleri, İzmir’in Aliağa ilçesindeki devlet hastanesi, sağlık grup başkanlığı ve eczanelere dağıtıldı.
Korona virüsüne karşı Çiğli Belediyesi tarafından yüz süperlikleri üretilmeye başlanmıştı. CHP Aliağa İlçe Başkanlığı da, üretilen siperlikleri Aliağa ilçesindeki devlet hastanesine, sağlık grup başkanlığına ve eczanelere teker teker dağıttı.
Siperlikleri dağıtımını, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, meclis üyeleri Savaş Dağdeviren, Oğuzhan Özşahin yaptı. Salgın sebebiyle zor günler geçirilen bu dönemde dayanışmanın önemli olduğunu belirten Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, "Çiğli Belediyesince üretilen yüz siperliklerinin dağıtımını yaptık. Dağıtımlarımız devam edecek; ayrıca bildiniz gibi gücümüz yettiğince yardıma muhtaç olan kişilere erzak yardımı yapıyoruz ve yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Aliağa İlçe Teşkilatı yüz siperliği dağıttı

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