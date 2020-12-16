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CHP Avanos ilçe başkanı Demirtaş’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.12.2020 14:27 | Son Güncelleme

CHP Avanos İlçe Başkanı Gülay Tüysüz Demirtaş, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.CHP Avanos İlçe Başkanı Gülay Tüysüz Demirtaş, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

CHP Avanos ilçe başkanı Demirtaş’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

CHP Avanos İlçe Başkanı Gülay Tüysüz Demirtaş, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
CHP Avanos İlçe Başkanı Gülay Tüysüz Demirtaş, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu. CHP Avanos İlçe Başkanı Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili dostlar, hemşerilerim yaptırmış olduğun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Lütfen sağlığınıza dikkat edin maske mesafe ve temizlik kurallarına uyup evde kalmaya çalışın kalbim sizinle beraber” dedi.
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’ta partisinin İlçe başkanı Gülay Tüysüz Demirtaş’a geçmiş olsun dileklerini iletirken en kısa zamanda sağlığınıza kavuşmasını dilerim dedi.

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