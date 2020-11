CHP, Bayburt’ta Kadın Kollarını kurdu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bayburt İl Başkanı Necip Erel, CHP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan’la Bayburt’ta bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, kadın kollarının il ve ilçelerde kuruluşunu yaptıklarını belirtti.

Erel, Bayburt’ta Meral Türkyılmaz, Demirözü’nde Ceylan Türk ve Aydıntepe’de Edibe Sesli’nin kadın kolları başkanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Demirözün’de ve Aydıntepe’de ilk kez kadın kolları anlamında örgütlendiklerini söyleyen Erel, "Bu ilçelerimizde bugüne kadar hiçbir kadın kolu örgütlenmesi olmaması, oluşturduğumuz CHP kadın örgütlenmesi için bir heyecan oluşmuştur. CHP öncülüğünde kadınlarımızın eliyle ve örgütlü gücüyle iktidar olacağız" dedi.

Erel, Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlığına ise, Meral Türkyılmaz’ın seçildiğini aktardı.

Parti binasında gerçekleşen toplantıda konuşan CHP MYK Üyesi, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan ise, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın mesajını okudu. Nazlıaka’nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili kız kardeşlerim ve partimizde eşitlik anlayışına sahip olan tüm mücadele arkadaşlarım. Öncelikle, demokrasi, eşitlik ve adalet mücadelesi vererek yürüdüğümüz iktidar yolunda, hepinize başarılar diliyorum. Bu süreçte memleketimizdeki her evin sorununu ve partimizin çözüm önerilerini siyaset arenasına taşımak bizim görevimizdir.

Halkın sesi olmaya, adımlarımızı onlarla birlikte atmaya ve halkın iktidarını kurmaya kararlıyız. Bunu sağlamak için temel olarak yapmamız gereken üç şey var: İlmek ilmek ördüğümüz kadınların eşit ve özgür yaşam hakkını da geleceğimiz ve hayatlarımız için verdiğimiz ekmek kavgamızı da yan yana yürüyerek kazanacağız. Biriktirdiğimiz her mücadeleyle ülkemizi hak ettiği seviyeye kadın-erkek bir arada taşıyacağız.

"Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar" kararlılığıyla çıktığımız yolda, Siyasi Partiler Yasası’nda cinsiyet kotası uygulanmasına yönelik bir çalışma başlattık. Kadınların eşit temsil hakkını, tabandan örgütleyeceğimiz kitle hareketleriyle birlikte elde edeceğiz. Anadolu’nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine insanca, onurlu bir yaşamı biz kadınların dantel gibi işlediği emeklerle taçlandıracağız. Hakkımız olanı alacağız. Bulunduğumuz her alanda güvenceli ve eşit bir yaşamı örerek kadınların sesine ses, nefesine nefes olacağız.

Ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde, ilk seçimlerde elde edeceğimiz iktidar başarısının kahramanları biz kadınlar olacağız.

Cesaret biziz, azim biziz, emek biziz, mücadele biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz! Yolumuz açık olsun! Yolumuz, aydınlık ve eşit yarınların habercisi olsun!"