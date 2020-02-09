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CHP Bilecik İl Başkanı Yaşar oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 09.02.2020 19:04 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığı seçimlerini mevcut başkan Mehmet Metin Yaşar kazandı.Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 37.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığı seçimlerini mevcut başkan Mehmet Metin Yaşar kazandı.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 37. Olağan İl Başkanlığı seçimlerine mevcut başkan Mehmet Metin Yaşar ve geçmişte 2 dönem CHP Bilecik İl Başkanlığı ve il sekreterliği görevi yapan Erdoğan Tüfenkçi yarıştı. 182 delegenin 178’i sandığa giderken, bu delegelerin 125’inin oyunu alan mevcut başkan Mehmet Metin Yaşar CHP Bilecik İl Başkanı seçildi. Diğer aday Erdoğan Tüfenkçi 52 oyda kalırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Belediye başkanı kurultay delegelerinde yer almadı
Öte yandan Erdoğan Tüfenkçi’nin listesinde kurultay delegeleri Halit Gölcan, Erdoğan Tüfekçi, Tayfun Ün ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin yer aldı. Mehmet Metin Yaşar’ın listesinde kurultay delegeleri İsmail Er, İhsan Esen, Berna Pamukçu ve Mehmet Metin Yaşar yer aldı. Yaşar’ın kurultay delegeleri Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e yer vermemesi gözlerden kaçmadı.

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İmsak
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Sabah
07:55
Öğle
13:19
İkindi
16:07
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Ufuk Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
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