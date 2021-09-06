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CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti

06.09.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Bolu Belediye Başkanının, bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle, uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine, MYK'de oy birliği ile karar verdik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle, uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine, MYK'de oybirliği ile karar verdik." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar alındı mı?" sorusu üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak, Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle, Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oybirliği ile karar verdik."

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