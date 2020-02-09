YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. CHP Bursa’da Başkan İsmet Karaca oldu

CHP Bursa’da Başkan İsmet Karaca oldu

BURSA HABERLERİ  | 09.02.2020 21:25 | Son Güncelleme

CHP Bursa İl Başkanlığı 37’nci Olağan Kongresi’nde yeni başkan İsmet Karaca oldu.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan 37’nci Olağan Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer eski Belediye Başkanı Mustaf Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Sertaslan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

CHP Bursa İl Başkanlığı 37’nci Olağan Kongresi’nde yeni başkan İsmet Karaca oldu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan 37’nci Olağan Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer eski Belediye Başkanı Mustaf Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Sertaslan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mevcut İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İsmet Karaca, Erol Gülmez ve Güner Aklan’ın aday olarak katıldığı kongrede 618 delege oy kullandı. Oyların 294’ünü alan İsmet Karaca, CHP Bursa İl Başkanı oldu. Diğer adaylardan Hüseyin Akkuş 236, Erol Gülmez 69, Güner Aklan ise 19 oy aldı.
31 Mart seçimlerinde Bursa’da yaşanan başarısızlığı tekrar yaşamamak için aday olduğunu söyleyen İsmet Karaca, "İstanbul’un, Ankara’nın, Hatay’ın, Ardahan’ın, Sinop’un coşkusuna ortak olamadık. Bütün Türkiye, Bursa’ya kilitlendi. O gece Türkiye’nin bir çok kentinde başarı hikayeleri varken bizler, televizyonları kapatıp odamıza çekildik. Bu duyguyu tekrar yaşamamak için aday oldum" dedi.

Seçimlerde protokol krizi
Oy kullanma işlemine geçilmeden önce, delegelere, partililere, milletvekillerine ve il başkan adaylarına söz hakkı verildi. Söz hakkı alan konuşmacıların arasında, 1999-2019 yılları arasında 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey de vardı. Kendisine protokol arasında yer ayrılmayan Mustafa Bozbey, kongre merkezinin üst katında parti üyeleriyle birlikte oturdu. Söz hakkı istediği sırada parti üyelerinin arasından gelerek kısa bir konuşma yapan Mustafa Bozbey, "Partimin bütün mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bazıları diyecek ki ’Neden Bozbey yukarıda oturuyor.’ Herkesin bir yeri vardır. Bizim yerimiz de orasıymış. Biz de orada duruyoruz, neticede üyeyiz. Biz protokolde de yokmuşuz. Delegede olmadığımız için üyelerimizle birlikte kongreyi izlemekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" diyerek sitemde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Kahramanmaraş’ta aranan 24 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta aranan 24 kişi yakalandı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bursa Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:23
İkindi
16:12
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Berke Eczanesi
Yildirim
Beyce Eczanesi
Nilufer
Çakırhamam Eczanesi
Osmangazi
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Deva Eczanesi
Nilufer
Ekiz Eczanesi
Osmangazi
Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Liseli kızlar ölüme el ele gitti

Liseli kızlar ölüme el ele gitti

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.