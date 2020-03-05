CHP Çeşme kadın kollarından "Dolaşan Kitap" kampanyası

CHP Çeşme Kadın Kolları, "Dolaşan Kitap" kampanyası başlatarak insanların yoğun olduğu mekanlardaki masalara kitap bırakmaya başladı.

CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere ve yönetim kurulu üyeleri, partiye bağışlanan kitapları kampanyanın amacının yazılı olduğu çıkartmalar yapıştırarak okuyucuların bulabileceği mekanlara bırakıyor. Kitaplara yapıştırılan çıkartmalarda, evlerdeki okunmuş ve bir daha okunmayacak kitapların kampanya için bağışlanması ve mekanlara bırakılan kitapların da okunduktan sonra başkalarının okuyabilmesi için uygun bir yere bırakılması istendi.

Kitaplara yapıştırılan çıkartmalarda şöyle yazıldı:

"Evlerde yıllardır okunmadan bekleyen, belki de sahibi tarafından bir daha okunmayacak kitapların yeni okuyucular ile buluşabilmesine yönelik bir kitap okuma, paylaşma ve okumayı yaygınlaştırma projesidir. Proje grubu, Çeşme CHP İlçe Binasına bağışlanan kitapları etiketleyip, okuyucuların bulabileceği yerlere bırakıyor. Siz de karşınıza çıkan bu dolaşan kitabı okuduktan sonra uygun bir yere bırakın ve birilerinin hayatını değiştirin. Projemize destek olmak isterseniz, okunmuş kitaplarınızı Çeşme CHP İlçe Binasına bırakabilirsiniz."

