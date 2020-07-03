CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Kazım Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile bir araya geldi. Güncel siyasetten Odunpazarı’na birçok konunun konuşulduğu buluşmaya CHP Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer ile CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt, Erol, Usluer ve Taşel güncel siyasetten Odunpazarı’na birçok konuda sohbet etti.

Eskişehir’i ve Odunpazarı’nı çok beğendiğini söyleyen Gürsel Erol, "Başkan Kurt Odunpazarı’nda birbirinden güzel ve faydalı çalışmaları hayata geçirdi. Kendisini kutluyorum ve Odunpazarı Halkı adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, “ Erol ile birçok konuda sohbet ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. Odunpazarı’nda sosyal demokrat, halkçı ve katılımcı belediyecilik anlayışımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Odunpazarı’nı kültürün, sanatın, bilimin ve demokrasinin merkezi yapacağız” dedi.



