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CHP Erzincan İl Teşkilatı esnafın sıkıntılarına ortak oldu

09.02.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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CHP Erzincan İl Teşkilatı esnafın sıkıntılarına ortak oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan İl Teşkilatı’nca esnafa ziyarette bulunularak sıkıntılar dinlendi.CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ekibiyle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan İl Teşkilatı’nca esnafa ziyarette bulunularak sıkıntılar dinlendi.
CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ekibiyle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Doğan, “Korona virüs salgınının Türkiye’ye giriş yapmasıyla beraber alınan önlemlere rağmen birçok işyeri kapatıldı. İşyeri sahipleri ve çalışanların zor durumda. Hiçbir gelir kaynakları bulunmuyor. Esnaf ve çalışanlar kredi borcuyla, ekmek kavgasıyla hayatta kalmaya çalışıyorlar” dedi.
Başkan Doğan, salgın döneminden bu yana Erzincan esnafının ekonomik sıkıntıda olduğunu ve gerekli maddi desteği alamadıklarını ifade etti.
Pandemi sürecinde esnafın çok zor duruma düştüğünü söyleyen Doğan, “Birçok esnafımız kepenk kapattı. SSK, BAĞ-KUR prim borçlarını ödeyemez oldular. Tek dertleri evlerine ekmek götürebilmek. Biz CHP Erzincan teşkilatı olarak esnafımıza ve vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

CHP Erzincan İl Teşkilatı esnafın sıkıntılarına ortak oldu

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