CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Darbelerin panzehri demokrasidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, darbelerin panzehrinin demokrasi olduğunu ve ne kadar demokrasi olursa darbe ihtimalinin o kadar azalacağını belirterek "Darbeleri yok etmek, bir daha gelmeyecek şekilde mücadele etmek demokrasiyi yaşamakla, demokrasinin kurumlarını yerleştirmekle mümkün olur. Onun için hepimizin demokrasiye, demokrasinin kurumlarına sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Birtakım temaslar için Karaman'a gelen Ağbaba, Karaman Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliğini ziyaret etti. Burada konuşan Ağbaba, 12 Eylül 1980'in Türkiye'nin demokrasi tarihinin kara sayfalarından biri olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin o darbeyle birlikte her anlamda geriye götürüldüğü bir gün. Bütün darbeleri kınadığımızı belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye yine 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Darbeler ülkeleri, ülkelerin demokrasisini, ekonomisini geriye götüren olaylardır." diye konuştu.

Türkiye'nin bir daha darbe yaşamaması gerektiğini dile getiren Ağbaba, şunları söyledi: