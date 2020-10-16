CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan işsizlik değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şu anda Türkiye'nin en önemli beka meselesinin işsizlik olduğunu söyledi.

Ağbaba, Kırıkkale'de esnaf ziyaretinin ardından Hüseyin Kahya Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminin yoğun olduğunu ve her gün yeni biriyle uyandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin değişmeyen en temel meselelerinden ve çözülmesi gereken sorunlarından birinin esnaf meselesi olduğunu savunan Ağbaba, şunları belirtti:

"Esnaf, sadece o ilde alışveriş yapılan iş yerleri değildir. Bizim kültürümüzde esnafın yeri çok daha farklıdır. Eğer çalışıyorsanız okuldan evine gelen öğrencinin anahtarını bakkala bırakırsınız. Ekmek alacaksanız maaşınızı alıncaya veya paranız oluncaya kadar o mahallenin esnafından alışveriş yaparsınız. Dolayısıyla esnaf, bizim ülkemizin hayatta kalmasını sağlayan kurumlardan birisidir. Zaman zaman beka meselesi diye konuşulur. Şu anda Türkiye'nin en önemli beka meselesi işsizliktir, esnafımızın derdi ve sorunudur. O nedenle bu sorunların çözülmesi gerekiyor."