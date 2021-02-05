YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı’da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı’da

05.02.2021 19:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret etti.Ziyarette, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar, Akhisar İlçe Başkanı Umut Çavuş, Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yaralı, Gençlik Kolları Başkanı Esat Esip ve partililer de yer aldı.Başkan Bilgin, ziyarette yatırım ve hizmetlerine ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Akın’a bilgi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar, Akhisar İlçe Başkanı Umut Çavuş, Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yaralı, Gençlik Kolları Başkanı Esat Esip ve partililer de yer aldı.
Başkan Bilgin, ziyarette yatırım ve hizmetlerine ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Akın’a bilgi verdi. Akın ise hizmetlerinden dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür ederek, CHP’li Belediyelerin ortaya koyduğu çalışmaların vatandaşlar tarafından takdirle izlendiğini kaydetti.
Başkan Bilgin, ziyaretin sonunda Genel Başkan Yardımcısı Akın’a, içinde yöresel ürünlerin yer aldığı hediye sepeti takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:05
Öğle
13:29
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Ada Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Çipiller Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş oldu

AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş oldu

Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı

Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı

Manisa TSO ve Ticaret Borsası’ndan eğitime büyük destek

Manisa TSO ve Ticaret Borsası’ndan eğitime büyük destek

Turgutlu’nun 5 kırsal mahallesinde çalışmalar sürüyor

Turgutlu’nun 5 kırsal mahallesinde çalışmalar sürüyor

Yunusemre’de parkların bakımı yapılıyor

Yunusemre’de parkların bakımı yapılıyor

Turgutlu Belediyesi artık kendi çarklarıyla dönüyor

Turgutlu Belediyesi artık kendi çarklarıyla dönüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.