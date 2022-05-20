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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

20.05.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

EDİRNE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

Parti çalışmaları kapsamında Edirne'ye gelen Öztunç, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Öztunç, hasadı yaklaşan buğday taban fiyatının henüz açıklanmadığını belirtti. Geçen yıla göre girdi maliyetlerinin arttığını ifade eden Öztunç, "Geçen yıl açıklanan buğday taban fiyatının en az 3-4 katının bu yıl açıklanması gerekmiyor mu? Gerekiyor." dedi.

Buğday taban fiyatının 8-8,5 lira aralığında olması gerektiğini savunan Öztunç, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yarın İstanbul Maltepe Meydanı'nda "Milletin Sesi" mitingini gerçekleştireceklerini anımsatan Öztunç, "Milletin sesi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi ve CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da katıldı.

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