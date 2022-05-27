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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç partisinin Muğla İl Başkanlığını ziyaret etti

27.05.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç partisinin Muğla İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç CHP Muğla İl Başkanlığını ziyaret etti.

Öztunç, partisinin Menteşe Belediyesi tarafından yapı ruhsatı verilen çimento fabrikasının kurulması planlanan Deştin köyü sakinleri ve çevrecilerle bir araya geldi.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Öztunç, yurttaşları dinleyeceğini ve yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.

Çevre hassasiyeti yüksek ibir parti olduklarını vurgulayan Öztunç, "Muğla'da pek çok konuda bir mücadeleye veriliyor. Ben de bu mücadelelere elimden geldiği kadar katılmaya çalışıyorum. Kumkubük'te eylem yapıp da Menteşe'de çimento fabrikasına 'evet' denmez. Yok böyle bir şey. Olmaz yani. Buna izin vermeyiz. Ben vermem, veremem. Arkadaşlarımız da veremezler. Bakacağız, değerlendireceğiz. Gereken neyse yapılacak." diye konuştu.

Açıklamanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Toplantının ardından çevre platformlarından yapılan yazılı açıklamada, belediye tarafından verilen yapı ruhsatının 10 gün içinde iptal edileceğinin sözünün alındığı ifade edildi.

Menteşe Belediyesince 29 Aralık 2021'de ilçeye bağlı Deştin köyü sınırlarında kurulmak istenen çimento fabrikasına yapı ruhsatı verilmiş, bölgede çimento fabrikası kurulmaması için mücadele veren vatandaşlar ve çevreciler, 7 Ocak'ta belediye önünde ruhsat iptali için eylem yaparak dilekçe vermişti.

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