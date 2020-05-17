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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal:

BURSA HABERLERİ  | 17.05.2020 22:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Bursa’da bugün kamuoyuna yansıyan bazı haberler üzerine bir değerlendirme yapmak gereği doğduğunu belirterek "CHP, asla hukuk dışı yöntemlere başvurmayan ve bu yöntemlerle ilişkilendirilemeyecek tek partidir" dedi.Sarıbal yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; "CHP’de hiçbir üyenin, hukuk dışı hiçbir oluşumla birlikte hareket etmesi, yan yana görünmesi asla kabul edilemez.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Bursa’da bugün kamuoyuna yansıyan bazı haberler üzerine bir değerlendirme yapmak gereği doğduğunu belirterek "CHP, asla hukuk dışı yöntemlere başvurmayan ve bu yöntemlerle ilişkilendirilemeyecek tek partidir" dedi.
Sarıbal yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; "CHP’de hiçbir üyenin, hukuk dışı hiçbir oluşumla birlikte hareket etmesi, yan yana görünmesi asla kabul edilemez. CHP kolektif iradeyi kendi menfaatleri için kullananların partisi değildir. Meclis üyesi olarak ihalelere girmek, ihale takip etmek ve bu tür girişimler etik ve ahlaki olmadığı için asla müsaade edilmez. Hoş görülmez ve üstü örtülmez.
Böyle bir davranışın CHP’nin ve üyelerinin siyaset anlayışında da yeri olamaz. Bir siyasi partinin ya da kurumun temsilcilerini rüşvet almakla suçlamak belge ve bilgileri ile ispata muhtaçtır.
İddia edilen ve itham edilen bir partinin il yöneticisi ve meclis üyesi varsa mutlaka kim olduğu açıklanmalıdır. Aksi takdirde yöneticilerimizin zan altında kalmaması için yasal haklarımızı kullanacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak duruşumuzu, düşüncemizi, tavrımızı tüm kamuoyuna bildirirken; maksatlı olarak partimiz CHP’yi itibarsızlaştırmak amaçlı bu tür karalamalara izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Unutulmasın ki; hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir."

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